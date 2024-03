Kung Fu Panda 4 hätte ein ganz anderer Film werden können

HQ

Kung Fu Panda 4 mag nach seinem US-Debüt an den Kinokassen gutes Geld verdienen, aber die Kritik war nicht ganz so stark wie die ursprüngliche Trilogie. Anscheinend könnte dies daran liegen, dass es hinter den Kulissen viele wechselnde Ideen gab.

Ein Interview-Transkript mit einem der Regisseure des Films hat kürzlich seinen Weg auf Reddit gefunden, wo wir sehen können, dass es ursprünglich einige ernsthafte Differenzen mit dem Film gab. Menschen sollten zum ersten Mal auftauchen, wobei Chamäleon und Zhen aus Hu-man City kamen.

Die Cameos der Furious Five und anderer Charaktere aus der Original-Trilogie wurden laut dem Interview ebenfalls in letzter Minute hinzugefügt, was ihnen im finalen Schnitt so gut wie keine Handlungsrelevanz verleiht. Es gibt noch mehr spoilerreiche Details im Transkript, aber da der Film hier noch nicht erschienen ist, werden wir noch nicht auf diese Details eingehen.