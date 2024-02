Kündigt Oscar De La Hoya eine neue Fight Night an?

HQ

Die Fight Night-Serie war schon immer sehr beliebt, hatte aber den großen Durchbruch, als sie einige Monate nach der Veröffentlichung der Konsole Ende 2005 als Demo für die Xbox 360 veröffentlicht wurde. Zu dieser Zeit gab es nichts Vergleichbares und es wurde als Tech-Demo wahrgenommen, die die digitalen Pferdestärken der Konsole demonstrierte.

Das letzte Spiel der Serie war Fight Night Champion aus dem Jahr 2011, und seitdem konzentriert sich EA eher auf die UFC als auf das Boxen. Aber in den letzten Tagen hat der legendäre Boxer Oscar De La Hoya zwei X-Posts über die Fight Night-Serie geteilt, darunter ein Cover, das ihn selbst zeigt, und schrieb Dinge wie: "Wow, die Zeit vergeht wie im Flug. Das meistverkaufte Boxspiel aller Zeiten! Über 6 Millionen verkaufte Exemplare. Bald große Ankündigung bezüglich des Spielesektors."

Nun, das könnte nur eine seltsame Reise in die Vergangenheit für De La Hoya sein, aber es sieht verdächtig nach einem Hype um eine Art Ankündigung aus. Der letzte UFC-Titel war EA Sports UFC 5 aus dem letzten Jahr, und da Boxen in letzter Zeit wieder populärer geworden ist, wären wir nicht allzu überrascht, wenn EA in naher Zukunft in den Sport zurückkehren und eine Zusammenarbeit mit einem Star wie Oscar De La Hoya eingehen würde.

Wie sehr wärst du an einer neuen Fight Night interessiert?