Kumail Nanjiani: Das Scheitern von Eternals hat mich völlig erdrückt

Nicht viele Menschen blicken heute auf Eternals zurück oder sprechen über Eternals, das Marvel-Debüt der Oscar-Preisträgerin Chloé Zhao, das ein frisches und etwas anderes Team von Superhelden etablieren sollte. Doch es lief nicht ganz so wie geplant. Anstatt der massive Hit zu werden, den sich Marvel erhofft hatte, endete Eternals als einer der umsatzschwächsten Einträge im MCU - und auch als einer der am schlechtesten bewerteten, mit einem Rotten Tomatoes-Score von nur 47 %.

Jetzt hat Kumail Nanjiani, der die Figur Kingo spielte, offen darüber gesprochen, wie ihn das Scheitern persönlich getroffen hat. In einem Interview im Podcast von Mike Birbiglia verriet er, dass ihn der schlechte Empfang niedergeschlagen hat:

"Ich hatte während der Pandemie anderthalb Jahre gewartet und gedacht: 'Wenn das rauskommt, ändert sich alles.' Aber dann kam es raus, bekam schlechte Kritiken und schlug ein. Mir wurde klar, dass ich eine Therapie brauchte, um damit fertig zu werden."

Zu allem Überfluss hatte Nanjiani bereits Verträge für sechs Filme, ein Videospiel und sogar eine Themenpark-Attraktion unterzeichnet. Er dachte, seine Zukunft im MCU sei gesichert. Stattdessen bekam er einen kalten Realitätscheck, den er so schnell nicht vergessen wird.

Was hältst du von Eternals? Was hätte Marvel anders machen können?