Kuma bringt in Tekken 8 einen Lachs in den Kampf

HQ

Einer der größten und stärksten Gegner, denen du jemals in Tekken 8 begegnen wirst, ist natürlich Kuma, der seit dem allerersten Tekken ein fester Bestandteil der Serie ist. Diese Inkarnation des Bären trägt den Gi von Heihachi Mishima und hat sogar ein paar bekannte Mishima-Specials, die er gegen seine Gegner einsetzen kann. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist Kuma auch noch mit lachsartigem Raketensprengstoff ausgestattet, und wenn du dir den Trailer unten ansiehst, wirst du sehen, was er in The King of Iron Fist Tournament 8 zu bieten hat.

Tekken 8 erscheint am 26. Januar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.