Kuba sagt, es sei auf jeden möglichen Angriff der USA vorbereitet: "Wir wären naiv, uns nicht vorzubereiten"

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Kuba ist auf eine mögliche militärische Konfrontation mit den Vereinigten Staaten vorbereitet, obwohl ein solches Szenario für unwahrscheinlich gehalten wird, sagte der stellvertretende Außenminister Carlos Fernández de Cossío.

Seine Äußerungen kommen, während die Spannungen nach einer von Donald Trump verhängten Ölblockade steigen, die die Wirtschaftskrise der Insel verschärft hat. Trump hat in den letzten Tagen auch die Rhetorik verschärft und angedeutet, er habe erwartet, die "Ehre" zu haben, Kuba einzunehmen.

"Wir halten es nicht für wahrscheinlich, aber es wäre naiv, uns nicht vorzubereiten", sagte Fernández de Cossío und betonte, dass Kuba historisch gesehen zur nationalen Verteidigung mobilisiert habe, angesichts möglicher Aggression.

Die Gespräche zwischen Havanna und Washington begannen Anfang dieses Monats, doch kubanische Beamte wiesen jeden Vorschlag zurück, dass das politische System oder die Führung des Landes (unter Miguel Díaz-Canel) Teil der Verhandlungen sein könnte.

Unterdessen haben US-Militärvertreter angedeutet, dass es keine aktiven Invasionspläne gibt, was darauf hindeutet, dass die derzeitige Pattsituation trotz steigender Spannungen größtenteils rhetorisch bleibt.