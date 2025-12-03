Kuba erleidet einen schweren Netzausfall, Havanna stürzt in Dunkelheit

HQ

Kuba sah sich am frühen Mittwoch einer neuen Welle von Stromausfällen gegenüber, als ein großer Stromausfall Havanna und mehrere westliche Provinzen ohne Strom zurückließ.

Lokale Medien berichteten, dass vier Regionen, von Pinar del Río bis Mayabeque, betroffen waren, während Augenzeugen eine Hauptstadt beschrieben, die vor Sonnenaufgang fast vollständig dunkel war, mit nur Krankenhäusern und wenigen noch in Betrieb befindlichen Hotels.

Die Behörden haben die Ursache des Einsturzes noch nicht identifiziert. Der Ausfall erfolgt, während Kubas alternde, ölbefeuerte Kraftwerke nach Jahren von Treibstoffknappheit und sinkenden Importen von wichtigen Partnern wie Venezuela, Russland und Mexiko weiterhin Schwierigkeiten haben.

Wiederholte teilweisen und landesweite Stromausfälle

In den letzten Monaten gab es wiederholte teilweisen und landesweiten Stromausfälle, wobei viele Bewohner auf der ganzen Insel Stromausfälle von über 20 Stunden erlitten. Havanna, das lange vor dem Schlimmsten der Krise geschützt war, sieht sich nun anhaltenden täglichen Kürzungen gegenüber, da die Infrastruktur des Landes verfällt.

Die Kraftstoffimporte in den ersten zehn Monaten des Jahres 2025 gingen laut Versanddaten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Drittel zurück, da die Verbündeten die Lieferungen reduzierten und sich die Wirtschaftskrise Kubas verschärfte. Die Regierung hat auf beschädigte Infrastruktur, Treibstoffmangel und Hurrikanfolgen als Hauptursachen für die sich verschlechternde Lage hingewiesen.