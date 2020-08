KT Racing zeigt Rückkehr von WRC 9 zur Japan-Rallye

Wie jeder Fan der staubigen Rallye-Welt weiß, hat die Motorsport-Weltmeisterschaft die Japan-Rallye in dieser Saison wieder willkommen geheißen, nachdem sie seit 2011 quasi keine Rolle mehr spielte. Die bewaldeten Gebiete von Aichi und Gifu werden die Fahrer in diesem Jahr einiges abverlangen, wie uns der Entwickler im neuen WRC-9-Trailer zeigte. Wir sehen das französische Team von Sebastien Ogier und Julien Ingrassia, die mit ihrem Toyota Yaris über die japanischen Straßen fliegen. Die Rallye in Japan konnten wir bereits ausführlich in unseren exklusiven Eindrücken mit dem nächsten Ableger der Rennspielserie testen - zeigen durften wir das aber nicht. WRC 9 erscheint am 4. September auf PS4, Xbox One und PC und kommt dann zu Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X.

