Krysten Ritter verrät, dass wir noch viel mehr von Jessica Jones sehen könnten

Es hat lange gedauert, aber endlich kehrt Krysten Ritter in die Rolle von Jessica Jones zurück. Die Schauspielerin wird in der zweiten Staffel von Daredevil: Born Again, die im März 2026 erscheinen wird, als Marvel Heldin auftreten, aber anscheinend wird das nur der Anfang der großen Ambitionen der Figur in der Marvel Cinematic Universe sein.

Kürzlich wurde im Rahmen eines von Brandon Davis moderierten LivePhase Zero -Podcasts mit Ritter und Marvel Television -Chef Brad Winderbaum die Frage gestellt, was die Zukunft für Jessica Jones bereithält, worauf Ritter wie folgt antwortete.

"Es gibt eine Menge Dinge, von denen ich das Gefühl hatte, dass es Raum zum Erforschen gibt, und Brad [Winderbaum] und ich haben darüber gesprochen. Und ich werde nichts davon sagen, denn wir werden es tun."

Man kann also anscheinend davon ausgehen, dass Ritter in Zukunft ein sehr bekanntes Gesicht im MCU sein wird, wenn sie in etwa sechs Monaten ihre große Rückkehr feiert.