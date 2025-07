Krysten Ritter über ihre Rückkehr als Jessica Jones: "Jessica tritt in den Arsch, sie ist im großen Stil zurück"

HQ

Nach der gut aufgenommenen ersten Staffel von Daredevil: Born Again wurde bestätigt, dass viele andere ehemalige Marvel Netflix-TV-Charaktere in der kommenden zweiten Staffel zu den Marvel Cinematic Universe stoßen werden. Neben Jon Bernthals Punisher und Wilson Bethels Bullseye können wir also bald davon ausgehen, dass Krysten Ritter ihre Rolle als Jessica Jones wieder aufnehmen wird, was die Frage aufwirft, wann auch die vollständige Defenders Aufstellung aufgerufen wird.

Da Born Again nicht vor 2026 zurückkehren wird, ist das Beste, was wir im Moment tun können, uns Teaser anzuhören und hoffnungsvoll zu sein, etwas, das uns Ritter definitiv fühlen lässt, nachdem er sich endlich zu Wort gemeldet hat, um als Jessica Jones zurückzukehren.

Im Gespräch mit Collider erklärte Ritter Folgendes: "Ich würde gerne [mehr teilen], aber ich kann nicht, aber ich kann sagen, dass es sehr aufregend ist. Es gibt viele Schichten zu spielen. Die Stunts sind fabelhaft. Jessica tritt in den Arsch, sie ist im großen Stil zurück. Ich denke, die Fans werden begeistert sein. Ich hatte einen Riesenspaß und es ist episch. Ich bin so dankbar, im selben Jahr Lady Vengeance und Jessica Jones zu spielen, es ist einfach wild."

Möchtest du den Rest der Defenders -Besetzung zurückkehren sehen, oder würdest du gerne sehen, wie Marvel mit seinen in New York City ansässigen Bürgerwehren auf eine andere Art und Weise zusteuert?