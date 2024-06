Krysten Ritter über ihre Rückkehr als Jessica Jones: "Ich wäre sofort da"

HQ

Die verschiedenen Gerüchte, Teaser und Set-Bilder aus der kommenden Daredevil: Born Again -Serie haben viele glauben lassen, dass Krysten Ritter in dieser Serie in irgendeiner Form als Jessica Jones zurückkehren wird. Dies wurde natürlich weder von Ritter noch von Marvel Studios bestätigt, aber mit dieser kommenden Daredevil -Produktion, die die Marvel -Serien von Netflix offiziell in die Marvel Cinematic Universe einbindet, stellt sich die Frage, ob Ritter die Figur entstauben und weiterhin Jessica Jones spielen möchte.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter hat Ritter bestätigt, dass dies absolut der Fall ist: "Ich bin bereit und würde natürlich sofort da sein. Sie ist eine Figur, die ich absolut liebe, und sie war so lange ein Teil meines Lebens. Wenn sich also die Gelegenheit bietet, habe ich vielleicht schon eine zusätzliche Jacke oder auch nicht. Daumen drücken, man weiß nie. Aber das wäre natürlich aufregend."

Würdest du Ritter gerne wieder als Jessica Jones sehen, und wenn ja, auf welche Weise? Ein Cameo-Auftritt oder eine komplette Show?