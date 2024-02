Krysten Ritter schließt sich der Besetzung von Sonic the Hedgehog 3 an

HQ

Es sieht so aus, als ob der kommende Sonic the Hedgehog 3 nicht nur Ben Schwartz als Sonic, Colleen O'Shaughnessey als Tails, Idris Elba als Knuckles, Jim Carrey als Dr. Robotnik und eine Reihe von Live-Action-Darstellern wie James Marsden zurückbringen wird, sondern auch mit einigen Mitgliedern von Team Shadow expandieren wird.

Wie wir dank einer Abspannszene aus dem zweiten Film schon seit einiger Zeit wissen, wird Shadow in diesem Film sein Debüt auf der großen Leinwand geben, und laut GamesRadar ist es auch Rouge the Bat. Es scheint, als ob diese letztere Figur auch von Krysten Ritter gesprochen werden soll, die sich der Besetzung an der Seite von Ayla Browne angeschlossen hat, die Gerüchten zufolge die Rolle einer anderen von Shadows Verbündeten, Maria, übernehmen wird.

Sonic the Hedgehog 3 soll am 20. Dezember 2024 in die Kinos kommen, und Sie können das Logo für den Film hier sehen.