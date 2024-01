Krysten Ritter neckt Jessica Jones Auftritt in Daredevil: Born Again

HQ

Es gab eine Vielzahl von Gerüchten und Berichten, dass zusätzliche Charaktere aus der Netflix-Serie Marvel in der kommenden Daredevil: Born Again -Serie auftauchen würden. Elden Hensons Foggy Nelson und Deborah Ann Wolls Karen Page scheinen zurück zu sein, und es gibt einige, die sagen, dass Jon Bernthals Frank Castle/The Punisher auch einen Auftritt haben wird. Jetzt sieht es so aus, als ob ein Defender auch einen Cameo-Auftritt haben wird (und technisch gesehen auch ihr Marvel Cinematic Universe Debüt).

Cosmic Marvel hat bemerkt, dass Krysten Ritter in den sozialen Medien ein Bild von sich in einem Hemd geteilt hat, das in der Netflix-Serie an Jessica Jones zu sehen war. Um das Gerücht weiter anzuheizen, dass dies bedeutet, dass Jessica Jones in der Daredevil-Serie auftreten wird, kommentierte Ritter das Video mit dem Begriff " IYKYK", was so viel wie "Wenn du weißt, dass du weißt" bedeutet.

Dies ist keine Bestätigung dafür, dass Jessica Jones in der Daredevil-Serie mitspielt, aber wenn man bedenkt, dass die Serie derzeit in Produktion ist, scheint es sehr wahrscheinlich, dass Ritters Superheld in irgendeiner Form auftauchen wird.