Krysten Ritter kehrt offiziell als Jessica Jones ins MCU zurück

Da Daredevil: Born Again uns zurück in die düsterere Welt des Netflix-Marvel-Reiches bringt, in der andere Charaktere wie The Punisher und Jessica Jones leben, ist es nicht verwunderlich, dass wir Cameos von ihnen sehen werden oder gesehen haben.

Nachdem John Bernthals The Punisher in der ersten Staffel von Daredevil: Born Again erschien, kehrt Krysten Ritter in der zweiten Staffel als Jessica Jones zurück. Laut Variety stand Ritter diese Woche bei der Vorabpräsentation von Disney neben Charlie Cox auf der Bühne und enthüllte ihre Beteiligung.

"Es ist so toll, zurück zu sein, nach drei Staffeln und The Defenders zu Jessica zurückzukehren und jetzt dem MCU beizutreten", sagte sie. "Ich freue mich sehr, diese ikonische Figur zurückzubringen, und ohne zu viel zu verraten, gibt es noch viel mehr für Jessica Jones. Das wird eine unglaubliche Saison!"

Jessica Jones wurde erstmals 2015 auf Netflix ausgestrahlt und erwies sich als eine der beliebtesten Serien im Marvel-Katalog von Netflix. Da Jones nun der zweite Defender ist, der in das Disney-MCU geworfen wird, bleibt vielleicht auch die Tür für Luke Cage und Iron Fist offen, um zurückzukehren.