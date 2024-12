Krysten Ritter deutet eine mögliche Rückkehr als Jessica Jones im Marvel Cinematic Universe an

HQ

Während die Vorfreude auf Daredevil: Born Again, das im März auf Disney+ debütiert, steigt, hofft ein weiterer Marvel-Held auf ein Revival. In einem kürzlichen Interview mit Comicbook.com bekundete Krysten Ritter, die Jessica Jones in der Netflix-Serie spielte, Interesse an einer Rückkehr ins MCU. Ritters Kommentare kommen, nachdem MCU-TV-Chef Brad Winderbaum Anfang des Jahres erwähnt hatte, dass er Jessica Jones gerne zurückkehren sehen würde, obwohl er nicht auf die Details einging.

Ritters Reaktion war voller Begeisterung und signalisierte ihre Bereitschaft, wieder in die Rolle zu schlüpfen. Obwohl noch nichts Offizielles bestätigt wurde, heizt ihre Aufregung die wachsenden Spekulationen an, dass Jessica Jones in irgendeiner Funktion wieder auftauchen könnte, sei es in einer Gastrolle oder in ihrer eigenen Serie. Dies folgt auf die Rückkehr anderer Netflix-Helden wie Daredevil und Punisher, die bereits im MCU zu sehen sein werden.

Da Marvel 2025 bereits vollgepackt ist mit aufregenden Titeln wie Your Friendly Neighborhood Spider-Man und Daredevil: Born Again, fragen sich die Fans: Wird Jessica Jones Teil dieser neuen Welle von Marvel-Inhalten sein?

Was denkst du – sollte Jessica Jones ein Comeback feiern, und wenn ja, wie würdest du sie gerne ins MCU zurückkehren sehen?