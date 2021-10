Kryptowährungen und das Dark Web sind Themen in Payday 3

HQ

Am Wochenende feierte Payday seinen zehnten Geburtstag und diese Gelegenheit nutzte Starbreeze Studios, um die Leute noch einmal daran zu erinnern, dass sie seit einigen Jahren an einem neuen Kapitel in der kooperativen Bankraub-Herausforderung arbeiten. Erneut wird darauf verwiesen, dass wir den Titel frühestens 2023 zu Gesicht bekommen werden, doch das Studio verspricht, Raubüberfälle in einer "lebendigen, riesigen" Version von New York stattfinden zu lassen.

Die Bande bestehend aus Chains, Dallas, Hoxton und Wolf ist den Medien bereits bekannt, die ihnen trotz der Tatsache, dass sie ein kriminelles Leben führen, folgen. Dennoch ändern sich die Zeiten, wie Starbreeze erklärt: "In der Zwischenzeit ist die Welt von Payday in das digitale Zeitalter übergegangen, weshalb Software-Giganten, Kryptowährungen, Massenüberwachung und das Dark Web eine Rolle bei den neuen Gadgets, Herausforderungen und Möglichkeiten der Gang spielen."

