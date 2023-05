Krypto wird Berichten zufolge in Superman: Legacy auftauchen

Es sieht so aus, als ob Superman in dem kommenden neuen Film, an dem James Gunn arbeitet, eine vierbeinige Gesellschaft haben wird. Der Superhund Krypto wurde unter humorvollen Umständen von Chris Pratt in einem Interview mit der bestätigt. Das klingt natürlich alles ein bisschen absurd, aber gleichzeitig passt es gut zu der Verrücktheit, die Gunn normalerweise in seine Filme einbaut (wenn es wahr ist).

Dies wäre das erste Mal, dass der Superhund seit seinem Debüt in Adventure Comics vor fast 80 (!) Jahren in einem Live-Action-Film auftaucht. Sie können die Zusammenfassung für Superman: Legacy unten lesen:

"Superman Legacy wird eine neue Version von Supermans Reise einführen, um sein kryptonisches Erbe mit seiner menschlichen Erziehung als Clark Kent aus Smallville, Kansas, in Einklang zu bringen. Er ist die Verkörperung von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem amerikanischen Weg, geleitet von menschlicher Güte in einer Welt, die Freundlichkeit als altmodisch ansieht."

Was hältst du davon, dass Krypto im Film auftaucht, macht es dich mehr oder weniger aufgeregt?