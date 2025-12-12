Kroatien kauft 44 deutsche Leopard 2A8-Panzer mit EU-finanzierter Finanzierung

HQ

Kroatien hat einen Vertrag im Wert von 1,5 Milliarden Euro (etwa 1,8 Milliarden US-Dollar) unterzeichnet, um 44 Leopard 2A8-Panzer aus Deutschland zu kaufen, was einen bedeutenden Schritt in der Abkehr des Landes von traditioneller Militärausrüstung aus dem Osten darstellt.

Der Vertrag wurde in Berlin vom kroatischen Verteidigungsminister Ivan Anušić zusammen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz und dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković unterzeichnet.

Das neue EU-Programm Security Action For Europe (SAFE)

Der Kauf wird teilweise durch das neue Security Action For Europe (SAFE)-Programm der EU finanziert, das kostengünstige Darlehen anbietet, um den Mitgliedstaaten zu helfen, Kompetenzlücken schnell zu schließen. Kroatien verfügt über 1,7 Milliarden Euro unter SAFE, und ein Teil davon wird den Leopard-Auftrag abdecken.

Plenković sagte, dieser Schritt stärkte Kroatiens Verteidigungsbeziehungen zu Deutschland und verbinde die kroatische Armee mit anderen europäischen Betreibern der neuen 2A8-Variante, darunter Tschechische Republik, Litauen, die Niederlande und Norwegen.

Die Auslieferungen der Panzer sind für 2028–2030 geplant. Der 2A8, der im November vorgestellt wurde, ist die erste größere Überholung der Leopard-Serie seit den frühen 1990er Jahren.

Kroatischer Ministerpräsident Andrej Plenković:

"Von den für Kroatien genehmigten 1,7 Milliarden Euro wird ein Teil dieser Mittel zur Finanzierung der Beschaffung von 44 Leopard 2A8-Panzern verwendet. Kroatien gibt allmählich die östliche Militärtechnologie auf und wendet sich westlicher Technologie zu, und die Partnerschaft mit Deutschland ist durch dieses und andere Beispiele eine der Möglichkeiten, die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich kontinuierlich zu stärken."