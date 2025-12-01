Kritischer Fehler entdeckt bei den kurzfristigen Verzögerungen Lonely Mountains: Snow Riders Launch auf der PlayStation 5

HQ

Der Dezember ist eine großartige Zeit, um mit Wintersportarten zu beginnen, besonders wenn das Wetter draußen schön ist. Viele nutzen diese Tage auch, um Hallen-Wintersportarten mit einem Konsolencontroller in der Hand zu genießen. Aber für diejenigen unter euch, die diese Woche vorhatten, in Lonely Mountains: Snow Riders auf der PlayStation 5 mit dem Skifahren anzufangen, haben wir in letzter Minute schlechte Nachrichten.

Megagon hat einen kritischen Bug entdeckt und musste die PS5-Veröffentlichung des Spiels, die ursprünglich für diesen kommenden Mittwoch, den 3. Dezember, geplant war, in letzter Minute verschieben. Das Entwicklungsteam hat dies in einer Pressemitteilung berichtet, zusammen mit einer Erklärung, in der es sich entschuldigt und die Situation erklärt:

"Wir waren für den 3. Dezember sehr auf dem richtigen Weg, aber leider hat uns ein kurzfristiger Fehler gezwungen, es zurückzuschieben", sagte Daniel Helbig, Mitbegründer von Megagon. "Das Team und ich entschuldigen uns sehr für die Enttäuschung. Seien Sie versichert, dass wir hart daran arbeiten, es zu beheben, und optimistisch sind, dass das Spiel in der folgenden Woche veröffentlicht wird."

Also weißt du, auch wenn es sich verzögert hat, wird Megagon, wenn alles nach Plan läuft, dich vor Weihnachten die Hänge von Lonely Mountains: Snow Riders hinunterrutschen lassen.