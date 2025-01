In letzter Zeit gab es einige seltsame Filme, wobei der wohl seltsamste aus dem Jahr 2024 Sasquatch Sunset ist. Das Jahr 2025 beginnt mit einem eigenen ungewöhnlichen Film, denn es handelt sich um einen Liebesfilm, der in einer postapokalyptischen Welt spielt und mit Kristen Stewart und Steven Yeun in den Hauptrollen spielt.

Soweit gar nicht so seltsam, oder? Hier wird es seltsam. Dieser Film, bekannt als Love Me, dreht sich um eine Boje und einen Satelliten, die sich ineinander verlieben, nachdem sie die Welt nach dem Zusammenbruch und der Auslöschung der Menschheit geerbt haben. Die beiden menschlichen Schöpfungen beginnen, das Internet als Informationsquelle zu nutzen, und entdecken bald, was es bedeutet, lebendig zu sein und zu lieben.

Love Me soll ab dem 31. Januar in einigen Kinos ankommen und Sie können den vollständigen Trailer und die offizielle Zusammenfassung des Films unten sehen.

"Lange nach dem Aussterben der Menschheit erben eine Boje (Kristen Stewart) und ein Satellit (Steven Yeun) die Erde, und mit nur dem Internet als Führer lernen sie, was es bedeutet, lebendig und verliebt zu sein. In diesem bahnbrechenden ersten Spielfilm von Sam und Andy Zuchero erforscht Love Me KI und Identität durch Live-Action, Animatronics und klassische Animation in einer epischen Geschichte über Verbindung und Transformation."