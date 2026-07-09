Kristen Stewart und Alia Shawkat erleben in The Wrong eine Verwechslung Girls

Neon entwickelt, ähnlich wie A24, schnell zu einer der beeindruckendsten Produktionsfirmen und Verleiher der Filmindustrie. In jüngerer Zeit hat es eine breite Palette an Optionen aus verschiedenen Genres angeboten, sei es Hokum, Arco, Sentimental Value, The Life of Chuck, Robot Dreams, Anatomy of a Fall, Anora – die Liste geht weiter.

Bald wird Neon in die Welt der Komödie zurückkehren, denn ein Film namens The Wrong Girls startet am 14. August in den Kinos und bietet eine Geschichte à la Pineapple Express, in der zwei co-abhängige Freunde in eine bizarre Verwechslung geraten.

Die Geschichte folgt den Figuren von Kristen Stewart und Alia Shawkat, zwei kiffende Freunde, die von Gehaltsscheck zu Gehalt leben, sich am falschen Ort und zur falschen Zeit wiederfinden und nun in ein komplexes Netz aus Drogendealern, örtlichen Behörden und anderen gefährlichen Gruppen verstrickt sind.

Mit einer ziemlich starken Besetzung, darunter Cate Blanchett, Tony Hale, LaKeith Stanfield, Zack Fox, Kate McKinnon, Geena Davis sowie Seth Rogen und Kumail Nanjiani, die ausgerechnet Katzen sprechen.

Da die Premiere noch etwa einen Monat entfernt ist, sehen Sie sich unten den Trailer zu The Wrong Girls an.