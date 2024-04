Kristen Stewart über die Hauptrolle in einem Marvel-Film: "Klingt wie ein verdammter Albtraum"

HQ

Wie ihr Ex-Partner Robert Pattinson hat Kristen Stewart hart daran gearbeitet, sich von der Twilight -Reihe zu lösen und sich als ernsthafte Schauspielerin zu etablieren, wie in Filmen wie Personal Shopper, Spencer, Seberg und Clouds of Sils Maria zu sehen ist, wo sie einen César gewann. Sie hat sich auch in Filmen wie dem Remake von Charlie's Angels aus dem Jahr 2019 versucht, einem Film, den sie anscheinend "gehasst" hat und seitdem Actionproduktionen zu meiden scheint. Im Not Skinny But Not Fat -Podcast (danke, Variety) machte sie dies besonders deutlich, als sie gefragt wurde, ob sie in Betracht ziehen würde, in einem Marvel -Film mitzuspielen:

"Ich werde wahrscheinlich nie einen Marvel-Film machen... Es klingt tatsächlich wie ein verdammter Albtraum."

Sie fügt hinzu, dass sich das ganze System ändern müsste, wenn sie in einer Marvel -Produktion auftreten würde. Sie hat auch eine Anforderung, die sie dazu bringen würde, einen Marvel Film zu akzeptieren:

"Man müsste so viel Geld und so viel Vertrauen in eine Person stecken... Und es passiert nicht. Und so ist das, was am Ende passiert, diese algorithmische, seltsame Erfahrung, bei der man sich überhaupt nicht persönlich fühlen kann. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht verändert sich die Welt, das ist es, was ich sage. Wie könnte ich dir nein sagen, wenn vielleicht eines Tages... Wenn Greta Gerwig mich fragen würde, ob ich einen Marvel-Film machen möchte, dann würde ich es tun."

Bis dahin wird Stewart bei Indie-Produktionen bleiben, wo sie derzeit an dem Film Love Lies Bleeding arbeitet. Was hältst du von Stewart als Schauspielerin? Stimmen Sie ihr zu, was das Marvel -System angeht?