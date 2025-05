Krispy Kreme und Bandai Namco kündigen Pac-Man Donuts an

HQ

Wenn Sie fluffige, süße und köstlich glasierte Donuts mögen, sollten Sie unserer Meinung nach Krispy Kreme besuchen, wenn Sie können. Sie haben gerade eine Aktion mit Bandai Namco angekündigt, bei der drei Arten von Donuts auf Pac-Man basieren.

Der einzige Haken ist, dass Krispy Kreme zwar in einigen europäischen Ländern (wie Frankreich und Großbritannien) verfügbar ist, die Kampagne jedoch vorerst nur in den USA verfügbar ist. Aber da dieses Gebäck so ausgefallen und spielbezogen ist und einige von euch wahrscheinlich im Sommer in den USA zu Besuch sind, finden wir, dass der Tipp immer noch angebracht ist.

Der Rest von uns wird nur zuschauen, mit den Augen blinzeln und den Bildschirm lecken müssen.