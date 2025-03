Krise in Burundi: Mehr als 60.000 Menschen fliehen vor der Gewalt im Kongo

HQ

Während die Gewalt in Süd-Kivu im Kongo weiter wütet, entfaltet sich eine alarmierende humanitäre Krise jenseits der Grenze in Burundi, warnte das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen am Freitag (via Reuters).

Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) berichtete, dass fast 63.000 Flüchtlinge in das Land geströmt sind, um sich vor dem anhaltenden Konflikt zwischen den M23-Rebellen und der kongolesischen Armee in Sicherheit zu bringen.

Viele der Vertriebenen haben in der Stadt Rugombo Zuflucht gefunden, wo rund 45.000 Menschen in einem überfüllten Open-Air-Stadion zusammengepfercht sind, in dem kein Platz mehr ist. Die Situation ist katastrophal, mit starker Überbelegung, unzureichenden Unterkünften und harten Lebensbedingungen.

Das Ausmaß der Krise ist eines der schlimmsten, das Burundi seit Jahrzehnten erlebt hat, und bringt seine ohnehin schon angespannten Ressourcen an seine Belastungsgrenze. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die internationale Gemeinschaft auf die wachsenden Bedürfnisse der Menschen reagieren wird, die vor der Gewalt fliehen.