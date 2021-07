Krieg um Wakanda: Black Panther streift Mitte August durch Marvel's Avengers

Black Panther wird am 17. August mit dem Update "War for Wakanda" (auf Deutsch: "Krieg um Wakanda") als neunter Held in Marvel's Avengers bereitstehen. Die Geschichte von König T'Challa wird sich um das Thema Verrat drehen, denn während ein Bösewicht namens "Klaue" das fortschrittliche Reich bedroht, müssen wir uns ganz genau überlegen, wem wir die Sicherheit unserer Heimat überhaupt anvertrauen können. Insgesamt werden dem Spiel mit War for Wakanda zwei neue Bosse und neue Level (der Königspalast von Birnin Zana, der Dschungel von Wakanda und Shuris Labor) hinzugefügt. Square Enix zeigt euch einen Tag zuvor bereits alle spannenden Sachen in einem Livestream.

Bei dieser Gelegenheit sei auch noch einmal daran erinnert, dass ihr Marvel's Avengers in den kommenden Tagen spielen könnt, ohne für das Spiel selbst zu bezahlen. Mehr Infos haben wir euch letzte Woche bereits abgetippt.