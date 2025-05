HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Am Mittwoch hat der Kreml die Andeutung von Präsident Emmanuel Macron, Frankreich sei bereit, atomar bewaffnete Flugzeuge in anderen europäischen Ländern zu stationieren, scharf kritisiert.

"Die Amerikaner haben die Bomben in Flugzeugen in Belgien, Deutschland, Italien und der Türkei", sagte Macron am Dienstag gegenüber TF1. "Wir sind bereit, diese Diskussion zu eröffnen. Ich werde den Rahmen in den kommenden Wochen und Monaten ganz konkret definieren", fügte er hinzu.

Nach Ansicht Moskaus würde ein solcher Schritt nicht die Sicherheit erhöhen, sondern die Spannungen auf dem gesamten Kontinent erhöhen. Der Vorschlag, der von Russland als Schritt in Richtung einer französischen nuklearen Führungsrolle angesehen wird, hat Besorgnis über den fragilen Zustand der strategischen Stabilität geweckt.