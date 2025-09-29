HQ

Gerade heute Morgen haben wir die Nachricht erhalten, dass die Parlamentswahlen in Moldawien einen entscheidenden Sieg für die pro-europäische Führung des Landes gebracht haben. Nun hat Moskau die Republik Moldau beschuldigt, die Teilnahme ihrer in Russland lebenden Bürger an den letzten Parlamentswahlen einzuschränken, und auf einen Mangel an Wahllokalen im Land hingewiesen. "Hunderttausenden Moldauer wurde die Möglichkeit genommen, in der Russischen Föderation zu wählen, weil ihnen nur zwei Wahllokale offen standen", sagte Peskow. "Zuerst sollten die Moldauer wahrscheinlich selbst das klären. Soweit wir wissen, erklären einige politische Kräfte ihre Meinungsverschiedenheit. Sie reden über mögliche Wahlverstöße." Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!