Kreml-Gesandter schlägt Bau eines "Putin-Trump-Tunnels" zwischen Russland und den Vereinigten Staaten vor

HQ

"Der Traum von einer Verbindung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland über die Beringstraße spiegelt eine dauerhafte Vision wider. Von der Sibirien-Alaska-Eisenbahn von 1904 bis zum russischen Plan von 2007. RDIF hat bestehende Vorschläge geprüft, einschließlich der Eisenbahn zwischen den USA, Kanada, Russland und China, und wird die praktikabelsten Vorschläge unterstützen."

Dies waren die jüngsten Worte von Kirill Dmitriev, einem hochrangigen Gesandten des Kremls, der den Bau eines Unterwasser-Eisenbahntunnels vorgeschlagen hat, der Russland und die Vereinigten Staaten verbinden soll, und zwar mit Technologie von Elon Musks Boring Company. Der Plan, der als "Putin-Trump-Tunnel" bezeichnet wird, zielt darauf ab, eine symbolische und wirtschaftliche Brücke über die Beringstraße zu schaffen und eine Idee wiederzubeleben, die erstmals während des Kalten Krieges erdacht wurde. Der Vorschlag tauchte kurz nach einem Telefonat zwischen den Präsidenten Putin und Trump auf, die sich voraussichtlich bald in Ungarn treffen werden, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Obwohl das Projekt eine beispiellose Zusammenarbeit verspricht, haben sich weder Musk noch US-Beamte zu seiner Machbarkeit geäußert. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!