Kreml bestätigt Delegation für Friedensgespräche in Istanbul, Namen werden nicht genannt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Der Kreml hat am Mittwoch bestätigt, dass eine russische Delegation am 15. Mai zu möglichen Friedensverhandlungen mit der Ukraine in Istanbul anwesend sein wird, hat aber nicht angegeben, wer Moskau vertreten wird.

Während Präsident Putin sein Angebot für Gespräche ohne Vorbedingungen wiederholte, haben ukrainische Beamte signalisiert, dass sie nur teilnehmen würden, wenn Putin selbst anwesend ist. In der Zwischenzeit unterstützt Donald Trump die Initiative, bereitet sich darauf vor, Gesandte zu entsenden und möglicherweise daran teilzunehmen.