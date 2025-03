HQ

Der Kreml hat deutlich gemacht, dass er sich nicht mit dem Iran über den jüngsten Brief von US-Präsident Donald Trump beraten hat, in dem er Teheran zu Gesprächen über ein neues Atomabkommen aufforderte (via Reuters).

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow betonte, dass der Iran als souveräne Nation seine eigenen Entscheidungen treffe, wenn es um die Außenpolitik gehe, und betonte, dass alle zukünftigen Verhandlungen den eigenen strategischen Zielen Teherans folgen würden.

Dies geschah, nachdem der Oberste Führer des Iran Teherans entschlossene Haltung gegen einen Druck zu Gesprächen erklärt hatte. Angesichts der zunehmenden Spannungen zwischen den beiden Mächten, insbesondere seit dem Krieg in der Ukraine, haben Russland und der Iran ihre Beziehungen gestärkt.

Obwohl Moskau sich weiterhin für friedliche Lösungen einsetzt, bleibt die Aussicht auf ein neues Atomabkommen mit dem Iran ungewiss, da beide Seiten Verhandlungen auf der Grundlage gegenseitigen Respekts und eines konstruktiven Dialogs anstreben.