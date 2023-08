Kraven the Hunter wird eine "Tragödie" sein

HQ

Laut dem Regisseur des Films, J.C. Chandor, wird Kraven the Hunter eine Tragödie sein, und wir werden das Kino nicht erhobenen Hauptes verlassen.

Der Film, der von einem Veröffentlichungsdatum am 6. Oktober 2023 auf einen am 30. August 2024 verschoben wurde, ist eine Ursprungsgeschichte eines der bekanntesten Bösewichte von Spider-Man. Es findet statt, bevor Spidey auf den Großwildjäger trifft, und Aaron Taylor-Johnson wird gegen seinen Vater, gespielt von Russel Crowe, antreten.

Im Gespräch mit Esquire sagte der Regisseur des Films, dass wir in Kraven the Hunter keine glückliche Geschichte bekommen werden. "Sony will wahrscheinlich nicht, dass ich damit die Führung übernehme", sagte er. "Aber die Geschichte ist eine Tragödie. Wenn der Abspann dieses Films läuft, wirst du, wenn du aufgepasst hast, nicht das Gefühl haben, dass das alles großartig enden wird."

Wenn man bedenkt, dass viele Superheldenfilme der letzten Zeit Flops waren, riskiert Kraven the Hunter vielleicht, mehr als nur in seiner Handlung eine Tragödie zu sein. Aber wir werden noch lange warten müssen, bis es herauskommt und wir sehen können, wie es sinkt oder schwimmt.