Kraven the Hunter erscheint nach enttäuschender Leistung an den Kinokassen am 14. Januar digital

Sonys Kraven the Hunter mit Aaron Taylor-Johnson in der Hauptrolle soll am 14. Januar digital veröffentlicht werden. Der Film taucht in die Ursprünge eines der ikonischen Marvel-Bösewichte ein und schildert Kravens Verwandlung in einen beeindruckenden Jäger, der von Rache an seinem Vater Nikolai Kravinoff, gespielt von Russell Crowe, getrieben wird. Trotz seiner actiongeladenen Erzählung und seines R-Ratings blieb der Film an den weltweiten Kinokassen hinter den Erwartungen zurück und spielte nur 59 Millionen Dollar ein.

Diese glanzlose Leistung, zusammen mit den Misserfolgen anderer Spider-Verse-Filme von Sony wie Morbius und Madame Web, hat zu Spekulationen geführt, dass Sony zukünftige Projekte, die sich um Spider-Man-bezogene Charaktere drehen, überdenken oder stoppen könnte. Zum Ensemble gehören Ariana DeBose als Calypso Ezili, Fred Hechinger als Dmitri Smerdyakov/Chameleon, Alessandro Nivola als Aleksei Sytsevich/Rhino und Christopher Abbott als der Ausländer.

Werden Sie Kraven eine Chance geben, wenn es auf digitalen Plattformen erscheint?