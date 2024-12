Hier ist er, meine Damen und Herren - der letzte Nagel in Sonys Superhelden-Sarg. Sony wusste es, jeder auf der Welt wusste es, und so ist es kein Wunder, dass sie jetzt den Deckel auf dieses erbärmliche Kinouniversum legen. Unter diesem Deckel klettert der Bodenbewohner Kraven der Jäger wild nach oben, um irgendwie zu versuchen, in Erinnerung zu bleiben, aber der Weg dorthin ist unmöglich. So müde und uninspiriert ist dieses Spider-Man-Spin-off, dessen einziger Zweck es ist, die Spider-Man-Lizenz nie wieder aus der Hand zu geben.

Das wird schon früh deutlich, wenn der Film darum kämpft, die Illusion einer Handlung zu erzeugen, und man beginnt zu verstehen, warum die Premiere des Films immer wieder verschoben wurde, wenn man nach fünf Minuten realisiert, wie der Film enden wird. Es ist nicht zusammenhangslos wie Madame Web, aber es wird schläfrig erzählt. Fragmentiert. Schlampig zusammengestellt. Man kann fast erkennen, welche Szenen und Dialoge eingefügt wurden, um eine bessere Struktur zu schaffen, aber man kann die Risse in der Fassade sehen. Den müden Dialogen nach zu urteilen, fühlt es sich so an, als hätte der Film in den frühen 2000er Jahren veröffentlicht werden sollen, zusammen mit anderen gescheiterten Comicverfilmungen aus dieser Zeit.

Kraven the Hunter ist eine vergriffene Comicseite über Rache, die Umarmung des inneren Biests, die Rückkehr zu seinen Wurzeln, solange man ein Freund der Tiere ist, ist es in Ordnung, Menschen zu töten oder so ähnlich. Ich denke. Die Handlung und die Motivationen der Charaktere sind so dünn, dass ich es den müden Weihnachtseinkäufen im Kino nicht verübele, wenn sie hier und da einschlafen, denn es fühlt sich nie so an, als gäbe es in diesem Actionthriller echte Konsequenzen oder irgendetwas Wichtiges. Regisseur JC Chandor kann sich nämlich nie entscheiden, welchen Comic-Ton er will, was zu einem ungewissen Durcheinander führt, das meist nur hässlich anzusehen ist. Manchmal grenzt es an komisch kantig, aber das Ganze ist so lächerlich, dass man nicht mehr aufhören kann zu lächeln.

Man kann Aaron-Taylor Johnson sicherlich Käse auf die Bauchmuskeln reiben, aber das ist alles, was der Schauspieler für seine Rolle zu bieten hat. Er ist genauso leblos wie die konstruierten Actionszenen des Films und bietet nichts, was den Kinobesucher dazu bringen würde, mehr über die Figur oder ihre lahme Hintergrundgeschichte zu erfahren. Kraven ist eine billige Wegwerf-Actionpuppe, die man in die Popcornschachtel werfen kann, weil es weder an der Handlung noch an den zahnlosen Actionszenen, die meist nur klebrige Greenscreen-Effekte sind, etwas Unvergessliches gibt. Ich glaube, es tut mir am meisten leid für Russell Crowe, der auf dieses Niveau des Mülls herabgesunken ist.

Werbung:

Kraven the Hunter ist vielleicht nicht so lustig wie die völlig hoffnungslose Madame Web, aber es ist nicht weit davon entfernt, und wo Morbius dank seines unbeabsichtigten Meme-Potenzials zumindest unterhaltsam war, bietet Kraven nichts als leere Kalorien. Wenn du etwas wirklich Geistloses für die Weihnachtszeit suchst, kann Kraven wahrscheinlich zur Rettung kommen, aber ansonsten kannst du dieses deformierte Biest einfach von seinem Elend erlösen.