Kraven der Jäger zeigt einen letzten Trailer

Verzögerung um Verzögerung nach Verzögerung... Kraven the Hunter scheint keine sehr reibungslose Produktion gehabt zu haben, und inzwischen haben viele wahrscheinlich sogar vergessen, dass es fast ein ganzes Jahr her ist, seit der erste Trailer für den Film gezeigt wurde. Der Film wird jedoch kommen, sagt Sony. Dessen können Sie sicher sein. Am 13. Dezember wird der Film voraussichtlich Premiere haben, mit anderen Worten, es wird noch eine ganze Weile dauern. Wenn Sie Ihre Erinnerung daran auffrischen möchten, wie der Film aussah, können Sie sich unten den neuesten Trailer zum Film ansehen!