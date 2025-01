Kratzen Sie Ihren Dead Space-Juckreiz mit diesen nachgedruckten Büchern und Graphic Novels

HQ

Nach der Veröffentlichung des Dead Space Remake dachten viele, dass wir Remakes des zweiten Spiels der Serie und vielleicht sogar des dritten bekommen würden. Das wurde jedoch anscheinend abgesagt, ebenso wie ein geplantes viertes Spiel von Serienveteran Glen Schofield. Da die Zukunft von Dead Space sehr ungewiss ist, werden Sie vielleicht froh sein zu hören, dass Sie in diesem Jahr in der Lage sein werden, diesen Dead Space Juckreiz bis zu einem gewissen Grad zu kratzen, indem Sie mehrere Bücher und begleitende Graphic Novels ausleihen, die gerade neu aufgelegt werden.

GameSpot hat über den geplanten Nachdruck berichtet und bestätigt, dass Dead Space Vol. 1, Dead Space Vol. 2: Salvage und Dead Space Vol. 3: Liberation in diesem Jahr wieder breiter verfügbar sein werden, ebenso wie Dead Space: Martyr, Dead Space: Catalyst und The Art of Dead Space.

Wann jedes Buch in die Regale zurückkehrt und zu welchem Preis es sich befinden wird, finden Sie unten eine Zusammenfassung:



Dead Space Vol. 1 - 11. März - 18 $



Dead Space Vol. 2: Salvage - 10. Juni - 18 $



Dead Space Vol. 3: Liberation - 14. Oktober - 18 $



Dead Space: Martyr - 22. April - 19 $



Dead Space: Catalyst - 13. Mai - 19 $



Die Kunst des toten Raums - Jetzt verfügbar - $45



Werden Sie eines dieser Dead Space Bücher zu Ihrer Bibliothek hinzufügen?