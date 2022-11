Kratos will nicht über seine Zeit in PlayStation All-Stars Battle Royale sprechen

HQ

Wenn Sie eine PlayStation 3 oder eine PlayStation Vita hatten, besteht die Möglichkeit, dass Sie sich an Sonys Version von Smash Bros. erinnern, einem Titel, der einfach als PlayStation All-Stars Battle Royale bekannt ist. Das Spiel brachte viele ikonische PlayStation-Charaktere zusammen und ließ sie in Kämpfen gegeneinander antreten. Der Protagonist von God of War: Ragnarök, Kratos, war in diesem Spiel zu sehen, und bei seinem letzten Ausflug wurde er direkt nach genau dieser Erfahrung gefragt.

Während einer Interaktion zwischen Kratos und Mimir fragt der sprechende Kopf den Geist von Sparta nach seiner Zeit im Kampf gegen " Bestien, Schurken, Prinzessinnen, Untote, Automaten und ... den größten Musiker der Geschichte", worauf Kratos antwortete: "Ich würde nicht darüber sprechen."

Diese dämliche und kurze Interaktion reicht technisch aus, um PlayStation All-Stars zum Battle Royale-Kanon in Sonys Spieluniversum zu machen, und bedeutet bis zu einem gewissen Grad, dass Ratchet & Clank, Jak und Daxter, Nathan Drake und so weiter alle im selben Universum existieren. Verrückt.

Danke, drücken Sie Start.