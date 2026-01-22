Kratos VA Christopher Judge kommentiert Ryan Hursts Besetzung in Amazons God of War Serie

HQ

Er dacht vielleicht, Videospiele könnten keine fesselnden Geschichten erzählen, als er bei God of War unterschrieb, aber Christopher Judge erfuhr bald, dass Sony Santa Monica mit seinem Reboot von 2018 God of War auf die Stars abzielte. Es ist schwer zu sagen, dass der abgezogene, erfahrene Kratos, den wir in der Norse-Saga sehen, ohne Judges Motion Capture und Sprecherleistung derselbe gewesen wäre. Jetzt gibt er die Staffel an Ryan weiter, und es scheint, als könnte er nicht glücklicher sein.

Hurst wird Kratos in der Live-Action-Serie von Amazon Prime Video spielen, und bei einer kürzlich stattgefundenen FanExpo-Veranstaltung äußerte sich Judge zu seiner Besetzung. "Alles, was ich wollte, war, dass derjenige, der als Kratos besetzt wurde, Kratos so sehr liebt, schätzt und respektiert wie wir alle", sagte er. "Und mit Ryan haben sie das geschafft. Es ist eine großartige Wahl, nicht nur ein großartiger Schauspieler, sondern auch eine großartige Person und ein Gamer, der God of War seit seiner Gründung spielt - also Kudos, ihr habt einen großartigen Live-Action-Kratos."

Großes Lob von Judge, von dem einige Fans gehofft hatten, dass er seine Rolle in der Realfilmserie wieder aufnehmen würde. Hurst spielte tatsächlich Thor in God of War: Ragnarök, daher können wir verstehen, warum Judge ihn als Wahl für Kratos so sehr mag. Hoffen wir aber, dass der Mann, der das God of War für die nordische Ära geprägt hat, in der kommenden Serie irgendeinen Cameo-Auftritt bekommt.