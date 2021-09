Kratos' Schilde weisen unterschiedliche Fähigkeiten in God of War: Ragnarök auf

HQ

Wer sich den ersten richtigen Gameplay-Trailer von God of War: Ragnarök ganz genau angeschaut hat, der konnte bereits viele zurückkehrende Spielmechaniken und neue Überraschungen entdecken. In einem Interview mit Game Director Eric Williams und dem Produzenten Cory Barlog haben wir erfahren, dass Kratos in seinem neuen Abenteuer Schilde verwenden wird. Laut Williams werden diese Schilde unterschiedliche Fähigkeiten aufweisen:

"Ich möchte nicht zu tief darauf eingehen, aber ja, es gibt verschiedene Schilde und sie haben unterschiedliche Verteidigungsoptionen und -fähigkeiten. Der Grund dafür, warum wir das umgesetzt haben, ist der, dass wir [signifikante] Auswahlmöglichkeiten anbieten wollen, um die Art und Weise [zu verändern], wie ihr Kratos [spielt] - also sein Ausrüstung und das Loadout und so weiter [...]. Die Feinde wissen auch, wie sie darauf reagieren müssen oder wie sie euch in verschiedene Situationen zwingen können. Ich denke, es wird den Spielern Spaß machen, das alles zu erkunden. Aber wir wollten auch, dass es ausdrucksvoller ist, sodass eure Entscheidungen beim Einrichten wichtig werden."

God of War: Ragnarök wird nächstes Jahr für Playstation 4 und Playstation 5 veröffentlicht.

HQ

Quelle: Gamingbolt