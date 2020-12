Kratos ist nun ein kostenpflichtiger Skin in Fortnite

You're watching Werben

Zum neuen Saisonstart in Fortnite gibt es wieder allerhand Bewegung im Battle-Royale-Spiel von Epic Games. Sony hat sich zum Beispiel den Spaß gemacht, den wütenden Kriegsgott Kratos aus God of War als teuren Skin mit speziellen kosmetischen Anpassungsoptionen im Fortnite-Shop zu verkaufen. Unser aschebedeckter, bärtiger Freund bringt seine Leviathan-Axt (die mit einem frostigen Emote auskommt) mit und nutzt sein treues Schild als Fallschirm. Der gute Mimir ist ebenfalls wieder dabei, wenn ihr euch die 1500 bis 2200 V-Bucks (10 bis 15 Euro) leisten wollt. Wer Fortnite auf der PS5 spielt, bekommt zudem eine spezielle goldene Rüstung für den (nicht mehr so) wütenden Mann.