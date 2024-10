Kraken V4 Pro von Razer ist für alle, die ihre Immersionsbemühungen verbessern möchten

HQ

Gaming-Headsets können heutzutage so viel mehr sein als nur einfache Audiogefäße. Razer versucht, dies selbst zu bestätigen und zu beweisen, und zwar durch sein neuestes echtes Premium-Gerät, das als Kraken V4 Pro bekannt ist.

Dieses Headset verwendet hochwertige Audiotreiber, um einen erstaunlichen Klang zu liefern, kombiniert diesen dann aber mit Razer Sensa HD Haptics, um Ihrem Spielerlebnis eine zusätzliche Dimension zu verleihen. Darüber hinaus gibt es Razer Chroma -fähige RGB-Funktionen und Konnektivitätsoptionen mit einem dedizierten OLED Control Hub, mit dem Sie noch mehr Kontrolle darüber haben, wie Sie Audio hören.

Um mehr über das Kraken V4 Pro zu erfahren, schau dir unbedingt die neueste Folge von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Fakten und Gedanken über das Headset teilt.