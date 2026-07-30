Krafton will Subnautica zu seiner "nächsten Franchise-IP" machen.

HQ

Eine Zeit lang schien es, als gäbe es keine Zukunft für Krafton und den Entwickler Unknown Worlds, da das Subnautica-Franchise nach einem bizarren rechtlichen Streit darüber, dass der Publisher den versprochenen Entwicklerbonus nicht zahlen wollte, ins Chaos geraten war. Dies wurde Anfang dieses Monats gelöst, wahrscheinlich etwa zu der Zeit, als Krafton den Wert von Subnautica als IP erkannte, nachdem Subnautica 2 s Early-Access-Veröffentlichung gefolgt war – wenn auch auf Kosten des Rücktritts des CEOs des Studios.

Jedenfalls baut Krafton darauf weiter auf: Krafton hat nun seine Pläne angekündigt, Subnautica in "das nächste Franchise-IP" zu verwandeln und die Unterwasser-Adventure-Serie letztlich "zu einer dauerhaften Franchise" zu formen.

All dies wurde im Finanzbericht des zweiten Quartals für das laufende Geschäftsjahr bestätigt, in dem Krafton außerdem anmerkt, dass der nächste Schritt Folgendes beinhaltet: "Konzentrieren Sie sich bis zum vollständigen Start auf Qualität und Vertrauen in die Gemeinschaft, während langfristige Franchise-Expansion angestrebt wird."

In Bezug auf Subnautica 2 überschritt das Spiel innerhalb der ersten 22 Tage auf dem Markt fünf Millionen verkaufte Exemplare, und es handelt sich derzeit nur um ein Early-Access-Projekt, was bedeutet, dass die Entwicklung zum 1.0-Build in gegebener Zeit und der anschließende Start auf weiteren Plattformen wahrscheinlich zu einem enormen Zustrom von Spielern führen werden.