Krafton soll eine "geheime Taskforce" geschaffen haben, um zu verhindern, dass Subnautica 2 Entwickler bezahlt werden

Subnautica 2 Entwickler und Gründer haben behauptet, dass Krafton eine Taskforce namens "Project X" gegründet hat, um das Spiel zu verzögern und eine Millionen-Dollar-Earnout zu vermeiden. Dies ist die jüngste Entwicklung im Kampf zwischen den Entwicklern und Krafton, der kurz nach der Verzögerung des Early-Access-Starts von Subnautica 2 im Juli begann.

Wie vom Game Developer bestätigt, wird Krafton-CEO Changhan Kim beschuldigt, alle Mittel genutzt zu haben, um den Titel zu verzögern. Es wird angenommen, dass er die Earnout-Zahlung vermeiden wollte, um Peinlichkeiten zu vermeiden und seinen Job zu retten.

"Krafton entließ die Gründer und verzögerte den Start von Subnautica 2, um die Earnout zu vermeiden. Das ist es, was der Kläger in seiner Klageschrift behauptete, und das wird auch die Beweislage im Prozess zeigen", heißt es in einer Vorverhandlungsstellung. "Nachdem Kraftons Finanzabteilung im Mai 2025 einen Basis-Earnout von 191 Millionen Dollar prognostiziert hatte, brauchte Krafton eine Möglichkeit, das Earn-out zu 'kündigen.'"

Die Kläger behaupten, dass Kim glaubte, der Vertrag zwischen Krafton und den Führungskräften von Unknown Worlds sei ein schlechter Deal, und er ging sogar so weit, ChatGPT um Rat zu bitten, wie man vermeiden könne, das Earn-out an die Entwickler zu zahlen. "Nicht nur stand Kraftons Gewinn auf dem Spiel; das Earnout war eine Bedrohung für Kims Job. Krafton hat daher Maßnahmen ergriffen, um die Drohung der Zahlung des Earnouts zu neutralisieren", heißt es in der Schriftstellung.

Natürlich liegt das noch an einem Gericht, aber die frühen Dokumente scheinen Krafton nicht im besten Licht darzustellen.