Krafton setzt verstärkt auf KI

HQ

Krafton ist das jüngste von vielen Gaming-Unternehmen, das offen seine Liebe zur künstlichen Intelligenz erklärt und angekündigt hat, dass es die Umwandlung in ein "KI-First"-Unternehmen verdoppeln wird. Dies gilt nicht nur für die Spieleentwicklung, sondern für alle Aspekte des Unternehmens: automatisierte Arbeitsabläufe, KI-gesteuerte Personalwesen, Managementsysteme, In-Game-KI und eine ganze Infrastruktur, die darauf aufbaut.

Es überrascht nicht, dass diese Aussage von den Fans sehr schlecht aufgenommen wurde. Und es gibt einige hitzige Diskussionen auf Reddit, wobei Benutzer darauf hinweisen, wie sich dies stark (negativ) auf die Qualität zukünftiger Spiele auswirken wird.

In einer Erklärung von Krafton heißt es:

Krafton baut ein tugendhaftes Ökosystem aus Lernen, Teilen und Experimentieren auf, damit die Mitglieder die AI First-Kultur direkt erleben und leiten können. Unterstützung des KI-Lernens und der Nutzung von Arbeitsinstrumenten, wobei der Schwerpunkt auf internen Plattformen "KI-Lernhubs (Learning Hub)" liegt und praktische Anwendungsfälle und Know-how unternehmensweit geteilt werden. Außerdem betreibt sie "AI Roundtable (Roundtable)" und "AI Hackathon (Hackathon)", um eine Kultur des gegenseitigen Lernens und der praxisorientierten Nutzung von KI über Berufe und Organisationen hinweg zu verbreiten.

Ein Nutzer auf Reddit schreibt:

"Das ganze Unternehmen hat damit gerade seinen eigenen Tod erklärt."

Viele weisen darauf hin, dass sich Gaming-Unternehmen auf einen menschlichen Ansatz konzentrieren sollten, anstatt alles auf KI zu setzen. Mit echter Kreativität als treibendem Faktor, etwas, wozu die KI derzeit nicht in der Lage ist. Allein die Tatsache, dass Krafton erwähnt, wie KI für das Personalwesen eingesetzt wird, hat besonders starke Gefühle hervorgerufen.

"Künstliche Intelligenz als Infrastruktur für Humanressourcen klingt nach dem Anfang der Endzeit."

Versuche, mehr KI zu implementieren, sind natürlich nichts Neues. Und wir haben gesehen, wie sowohl EA als auch Microsoft aufs Ganze gegangen sind, mit klaren Plänen, es so weit wie möglich zu bringen. Aber die Frage bleibt. Wie wird sich das auf die Qualität der Spiele auswirken? Wir können nur abwarten und sehen.