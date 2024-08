Krafton rettet die Macher von Hi-Fi Rush und The Evil Within bei Tango Gameworks

HQ

Microsoft wurde heftig kritisiert, als das Unternehmen plötzlich die Schließung von Tango Gameworks, Arkane Austin und zwei weiteren Xbox-Studios ankündigte. Vor allem Tango führte zu vielen Fragen, da mehrere Köpfe der Xbox Game Studios das Studio nach dem Launch von Hi-Fi Rush gelobt hatten. Viele hofften, dass dies bedeuten würde, dass wir eine Fortsetzung des Spiels und/oder andere kreative Projekte bekommen würden. Es schien, als müssten wir diese Hoffnung aufgeben, aber nicht mehr.

Krafton, der wahrscheinlich am besten als Herausgeber von PUBG bekannt ist, verrät, dass es nicht nur Tango Gameworks von der Xbox erworben hat, sondern auch das geistige Eigentum von Hi-Fi Rush. Die gute Nachricht hört hier auch nicht auf, denn uns wurde gesagt, dass Krafton "beabsichtigt, mit Xbox und ZeniMax zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Kontinuität bei Tango Gameworks aufrechtzuerhalten, damit das talentierte Team die Hi-Fi Rush-IP weiterentwickeln und zukünftige Projekte erkunden kann", so dass es so klingt, als ob die Leute, die noch keine Arbeit woanders gefunden haben, weiterhin großartige Spiele in dem von Shinji Mikami gegründeten Studio entwickeln können.

Was hoffen Sie, dass Tango Gameworks als nächstes macht?