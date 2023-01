Krafton plant, "leistungsstarke spielbasierte IPs zu erweitern" im Jahr 2023

HQ

Krafton, der Herausgeber von PUBG: Battlegrounds und The Callisto Protocol, hat einen Überblick darüber gegeben, was 2023 für die Spielefirma bereithalten wird. In einem strategischen Diskussionstreffen mit Mitarbeitern und dann in einer Pressemitteilung wurde uns gesagt, dass Krafton "in unserer ultimativen Vision, leistungsstarke spielbasierte IPs zu sichern und zu erweitern, standhaft bleiben wird", wie CEO CH Kim erklärte.

Darüber hinaus teilt die Pressemitteilung mit, dass Krafton auch die Verbesserung seines Publishing-Potenzials durch bessere organisatorische Fähigkeiten, bessere Systeme sowie Investitionen und Möglichkeiten mit Second-Party-Verlagen prüfen wird.

In Bezug auf das, was Krafton als die Zukunft der Spiele sieht, erklärte das Unternehmen auch, dass es sowohl das Web3 als auch die Deep-Learning-Bereiche erforschen würde, da das "Wachstum in diesen Bereichen nicht ohne Investitionen garantiert werden kann und dass es sich lohnt, in diese Technologievertikalen vorzudringen, da sie eng mit der Spieleproduktionstechnologie verbunden sind. ", erklärte Kim.

Schließlich bestätigt Krafton, dass PUBG weiterhin eine " große Priorität " für das Unternehmen sein wird, aber dass diese Ziele alle darauf abzielen werden, der Spielefirma zu helfen, " einen tieferen Katalog von Titeln" für die Zukunft zu entwickeln.