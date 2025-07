Krafton kündigt Übernahme der Last Epoch Schöpfer Eleventh Hour Games an

HQ

Eleventh Hour Games (EHG), das Studio, das 2018 aus einer Untergruppe von Gamern und ARPG-Fans auf Reddit hervorging, wurde vollständig von Krafton übernommen, in einem Deal, bei dem der genaue Betrag nicht bekannt ist, aber eine erste Zahlung von 96 Millionen US-Dollar für 100 % des Studios.

Im Jahr 2024 brachte Eleventh Hour Games (EHG) Last Epoch auf den Markt, einen Titel, der seine Spielerbasis solide gefestigt hat und es geschafft hat, mehr als drei Millionen Exemplare zu verkaufen. Der Verlag hat das Potenzial des Teams nicht aus den Augen verloren. Mit dieser Akquisition sichert sich Krafton eine wettbewerbsfähige IP in der überfüllten ARPG-Welt und wird in naher Zukunft Last Epoch vom PC auf die Konsolen bringen.

"Mit dem Beitritt zu Krafton geht für Eleventh Hour Games ein Traum in Erfüllung", sagte Judd Cobler, CEO von Eleventh Hour Games. "Ihre tief verwurzelte Leidenschaft für ARPGs passt perfekt zu unserer Mission. Mit der Unterstützung von Krafton ist EHG bereit, das Last Epoch -Franchise auf noch größere Höhen zu heben. Als Studio, das aus Spielern des Genres besteht, könnten wir nicht aufgeregter über seine Zukunft sein."

"Wir freuen uns sehr, Eleventh Hour Games in der Krafton-Familie willkommen zu heißen", sagte Maria Park, Head of Corporate Development bei Krafton. "Das Engagement des Teams für die ARPG-Community und der innovative Ansatz bei der Spieleentwicklung standen im Einklang mit unseren Werten. Ihr Aufstieg von einem Grassroots-Studio zu einem weltbekannten ARPG-Entwickler ist nichts weniger als bemerkenswert. Wir glauben, dass diese Akquisition den Grundstein für die Diversifizierung des Genre-Portfolios von Krafton und den Ausbau unverwechselbarer IP-Franchises legt. Diese Akquisition bestätigt auch unsere unerschütterliche Leidenschaft für großartige Spiele und die Teams, die sie entwickeln. Wir werden Entwickler immer unterstützen, bei denen die Gamer an erster Stelle stehen."

Hast du Last Epoch gespielt und was denkst du über die Zukunft unter dem Mantel von Krafton?