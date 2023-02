Krafton hat ein AAA-Spielestudio in Kanada eröffnet

HQ

Krafton hat angekündigt, dass es ein weiteres AAA-Spieleentwicklungsstudio eröffnet hat, und dass dieses seinen Sitz in Montréal, Kanada, hat. Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wird uns gesagt, dass das Studio von Branchenveteran Patrik Méthé geleitet wird, aber auch eine Reihe von Veteranen in führenden Rollen wie Benoit Frappier als Produzent, Frédéric Duroc als Game Director und Martin Paradis als Technology Director.

Ansonsten wird gesagt, dass dieses Studio, das einfach als Krafton Montréal Studio bekannt ist, in den nächsten drei Jahren 150 Leute einstellen will, und was das Spiel betrifft, an dem der Entwickler arbeiten wird, wird darauf hingewiesen, dass das erste Projekt eine Adaption der koreanischen Fantasy-Romanreihe The Bird That Drinks Tears sein wird.

"Wir freuen uns sehr, unser erstes kanadisches AAA-Studio in Montréal zu eröffnen, einer der weltweit führenden Städte für die Produktion von Videospielen", sagte CH Kim, CEO von Krafton. "Der lokale Pool an kreativen und spezialisierten Talenten ist beeindruckend und wir hoffen, dass viele unserem Team beitreten werden. Krafton Montréal Studio wird unser drittes Studio in Nordamerika sein und wir haben mit Patrik einen großartigen Anführer gefunden, der über umfangreiche Erfahrung verfügt, Franchises zu neuen Höhen zu bringen."

Weitere Informationen zum Spiel müssen noch bekannt gegeben werden, aber da sich das Studio noch im Einstellungsprozess befindet, sollten wir diese Anpassung wahrscheinlich nicht für einige Zeit erwarten.