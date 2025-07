Krafton gibt Erklärung zur Kontroverse um Subnautica 2 ab

HQ

Krafton steckt derzeit in allerlei Schwierigkeiten, da die Muttergesellschaft und Eigentümer des Subnautica -Entwicklers Unknown Worlds von den Fans kritisiert wurde, nachdem der Early-Access-Start des Spiels auf 2026 verschoben wurde. Das mag zwar ganz normal erscheinen, aber ein Bericht enthüllte, dass bis zu 250 Millionen US-Dollar als Mitarbeiterbonus ausgezahlt werden sollten, wenn bestimmte finanzielle Ziele bis Ende 2025 durch das Spiel erreicht würden, was für ein Spiel, das nicht in den Händen der Fans landen wird, überhaupt nicht erreichbar ist. Unnötig zu erwähnen, dass die Leute eins und eins zusammenzählten und annahmen, dass etwas nicht mit rechten Dingen zuging, obwohl dies laut Krafton überhaupt nicht der Fall war.

In einer neuen Erklärung, die auf der Website des Verlags veröffentlicht wurde, erklärt Krafton, dass von den 250 Millionen Dollar Bonus 90 % an die ehemalige Führung des Studios gehen sollten, und auf die Frage, warum sie kürzlich entlassen wurden, erklärt Krafton, dass sie einfach mit ihrer Verantwortung als Studioleiter Schritt gehalten haben.

"Zusätzlich zum ursprünglichen Kaufpreis von 500 Millionen US-Dollar haben wir etwa 90 % der bis zu 250 Millionen US-Dollar Earn-out-Vergütung an die drei ehemaligen Führungskräfte vergeben, in der Erwartung, dass sie Führungsqualitäten und aktive Beteiligung an der Entwicklung von Subnautica 2 zeigen würden.

"Bedauerlicherweise hat die frühere Führung jedoch die ihr anvertraute Verantwortung aufgegeben. Subnautica 2 war ursprünglich für einen Early-Access-Start Anfang 2024 geplant, aber der Zeitplan hat sich seitdem erheblich verzögert. Krafton bat Charlie und Max mehrfach darum, ihre Rollen als Game Director bzw. Technical Director wieder aufzunehmen, aber beide lehnten dies ab. Insbesondere nach dem Scheitern von Moonbreaker bat Krafton Charlie, sich der Entwicklung von Subnautica 2 zu widmen. Anstatt sich jedoch an der Spieleentwicklung zu beteiligen, entschied er sich, sich auf ein persönliches Filmprojekt zu konzentrieren."

Darauf aufbauend erklärt Krafton: "Krafton ist der Ansicht, dass das Fehlen einer Kernführung zu wiederholter Verwirrung in der Richtung und erheblichen Verzögerungen im gesamten Projektzeitplan geführt hat. Auch in Bezug auf das Content-Volumen greift die aktuelle Early-Access-Version zu kurz. Wir sind zutiefst enttäuscht über das Verhalten der ehemaligen Führung und vor allem fühlen wir uns zutiefst verraten, weil sie das Vertrauen, das unsere Fans in sie gesetzt haben, nicht gewürdigt haben."

Um diese plötzliche Veränderung auszugleichen, erklärt Krafton, dass es das Entwicklerteam, das aus einem "engagierten Kernteam besteht, das echte Leidenschaft, Verantwortlichkeit und Engagement für das Spiel teilt", "zutiefst respektiert". Es erklärt, dass es "weiterhin volle und unerschütterliche Unterstützung bieten wird, damit sie sich ausschließlich darauf konzentrieren können, das außergewöhnliche Spiel zu liefern, das ihr verdient", und um dem noch etwas hinzuzufügen, hat sich Krafton "zu einer fairen und gerechten Vergütung für alle verbleibenden Mitarbeiter von Unknown Worlds verpflichtet, die kontinuierlich und unermüdlich zur Entwicklung von Subnautica 2 beigetragen haben".