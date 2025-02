Krafton enthüllt den offiziellen Namen für den PUBG-Ableger Project Arc

Krafton hat lange Zeit verschiedene Wege erforscht, um das PUBG: Battlegrounds -Franchise zu erweitern. Dazu gehörten große und verrücktere Spin-offs wie The Callisto Protocol, aber auch viel prägnantere und passendere Alternativen wie Project Arc.

Dies ist ein taktischer Top-Down-Shooter, bei dem zwei Teams mit je fünf Spielern gegeneinander antreten und sie in Rainbow Six: Siege -ähnlichen Kämpfen gegeneinander antreten müssen. Wir haben das Spiel im Jahr 2024 für einen kurzen Zeitraum gespielt und waren im Allgemeinen ziemlich beeindruckt von dem, was wir erlebt haben, und bald werdet ihr euch selbst ein Bild davon machen können.

Denn Krafton hat jetzt nicht nur bekannt gegeben, dass es den Work-in-Progress-Titel Project Arc für den offiziellen Namen PUBG: Blindspot fallen lässt, sondern es wird auch bald eine Demo des Spiels auf Steam veröffentlichen. Die Demo wird am 21. Februar veröffentlicht und dauert bis zum 3. März und dient den Entwicklern von PUBG Studios als Möglichkeit, zusätzliches Feedback und Eindrücke zu sammeln, um das Spiel vor seinem eventuellen Debüt weiter zu verbessern.

Auf die Frage, warum PUBG Studios beschlossen hat, das Spiel PUBG: Blindspot zu nennen, erfahren wir in einer Pressemitteilung: "PUBG Studios wählte den Namen PUBG: Blindspot, um sowohl die Entwicklungsphilosophie als auch die Kernelemente des Gameplays widerzuspiegeln. Die Marke PUBG im Titel steht für das Engagement von PUBG Studios, in neue Genres zu expandieren, während Blindspot die innovative Mischung aus Top-Down-Schießen und visionsbasiertem taktischem Spiel des Spiels darstellt und den Spielern ein frisches und fesselndes Erlebnis bietet."

Es gibt derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum für PUBG: Blindspot, aber ihr könnt euch die neuesten Grafiken für das Spiel unten ansehen.