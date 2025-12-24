KPop Demon Hunters wurde schon eine halbe Milliarde Mal angesehen

HQ

KPop Demon Hunters hat erneut die Kraft von stilistischer Animation und Ohrwurm-Musikstücken bewiesen, da es weltweit auf Netflix über 500 Millionen Aufrufe verzeichnet hat. Das ist eine äußerst beeindruckende Menge und macht KPop Demon Hunters zum mit Abstand meistgesehenen Film auf der Plattform.

Das offizielle Ranking von Netflix auf seiner Seite behauptet weiterhin, dass KPop Demon Hunters etwa 325 Millionen Aufrufe hat, aber laut offiziellen sozialen Medien wurde bestätigt, dass die Zahl die Marke von einer halben Milliarde überschritten hat. Das macht ihn nicht nur zum meistgesehenen Netflix-Film aller Zeiten, sondern auch ein höherer Wert als jede andere Serie auf der Plattform, ob englisch oder nicht-englisch. Die Leute lieben KPop Demon Hunters.