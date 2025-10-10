KPop Demon Hunters wird live in der Tonight Show mit Platin ausgezeichnet

HQ

Der Erfolg von KPop Demon Hunters steigt auch über den Bildschirm hinaus weiter an. Jetzt hat der Soundtrack offiziell Platinstatus erreicht. Die Bekanntgabe erfolgte live in der Tonight Show mit Jimmy Fallon, wo die Sängerinnen EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami den Preis zu ihrer offensichtlichen Überraschung entgegennahmen. Das Trio, das in dem Film als Rumi, Mira und Zoey auftrat, hat gesehen, wie ihr Song Golden die weltweiten Charts dominierte und den kulturellen Einfluss des Films festigte. "Dieser Film hat uns alle auf emotionaler Ebene so sehr berührt", sagten sie Fallon. Mit steigenden Streaming-Zahlen und wachsender Begeisterung der Fans zeigt KPop Demon Hunters keine Anzeichen einer Verlangsamung. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!